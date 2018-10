Segretari comunali indagati o condannati Vico Equense c’è con Salvato nell’inchiesta anticorruzione della Gabanelli sul Corriere . Milena Gabanelli , dopo Report, continua le sue inchieste sul Corriere della Sera e ha parlato di segretari comunali e responsabili anti corruzione, l’Autorithy Anticorruzione, presieduta da Raffaele Cantone, ha raccomandato di non conferire questo incarico a chi ha problemi giudiziari. In Campania e in particolare per quanto ci riguarda Penisola Sorrentina con questo ruolo troviamo Luigi Salvato, già segretario a Meta di Sorrento, per la vicenda del falso per le elezioni , relativamente alla presentazione della lista nelle elezioni che hanno visto prevalere Andrea Buonocore su Maurizio Cinque , nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata con una condanna in primo grado che ha appellato a Napoli