Positano avvolta nel fumo, l’incendio sta divorando la montagna. Gravi carenze della Regione Campania

Positano avvolta nel fumo, l’incendio sta divorando la montagna. Le fiamme si vedono dalla perla della Costiera amalfitana e lungo la Statale Amalfitana 163 è impressionante quello che si presenta ai nostri occhi . Anche oggi stiamo seguendo l’evolversi della situazione. Intanto arei candair ed elicotteri non sono intervenuti in maniera efficace lungo questo versante, che va da Vico equense a Positano, sconcerta la mancanza di Elicotteri Eriksson, già l’anno scorso Positanonews aveva individuato questi come gli unici in grado di intervenire. Perchè dicono dalla Regione Campania che sono sempre in manutenzione?