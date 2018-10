AGGIORNAMENTI ORE 04.00. ANAS, ha predisposto la chiusura della SS 163.

Positano . Le fiamme arrivano verso la Statale Amalfitana 163, ma la strada è ancora aperta Positanonews unica testata sul posto da questa mattina. Altri siti stanno riportando notizie inesatte riprendendole dai social network . Noi siamo sul posto. La strada statale amalfitana 163 è ancora aperta, non è chiusa, anche se sembra verso la chiusura visto che le fiamme arrivano a ridosso della strada. Ma è ancora aperta.

Abbiamo fatto un sopralluogo in diretta sulla pagina facebook di Positanonews prima di mezzanotte e c’erano tre fronti di fuoco che rischiano di arrivare sulla S.S. 163. Dal confine con Vico Equense fin quasi alla Garitta, in particolare a “Carcarone” le fiamme sono arrivate sul deposito dei Fusco.

Alle 4 di questa notte l’ ANAS ha disposto la chiusura della Strada Statale Amalfitana 163. Come avviene di solito in questi casi si passa a proprio rischio e pericolo, come succede , per esempio a Ravello – Tramonti.

Ovviamente la chiusura ufficiale impedirà alla SITA di poter fare il servizio Sorrento – Amalfi diretto. Ci sono però le Vie del mare per chi vuole raggiungere Positano da Salerno. Percorsi alternativi via auto ci sono da Agerola uscita autostrada Napoli – Salerno a Castellammare di Stabia è il più breve, altrimenti uscita Vietri sul mare e ci si fa tutta la S.S. 163 Amalfitana.

La SITA sta organizzando le corse da Amalfi per Positano e Praiano fino al bivio di Montepertuso e ritorno.

Da denunciare il mancato utilizzo degli Elicotteri Ericksson gli unici in dotazione della Regione Campania che sarebbero stato in grado di spegnere l’incendio che è divampato dall’alba di domenica. I candair lanciano da troppo lontano e non seguivano le indicazioni dei volontari che stavano fra le fiamme, mentre i normali elicotteri sono come il secchiello per i bambini.

Foto di Peppe Coppola Photo 105 che abbiamo intervistato proprio poco fa con Fabio Fusco.

