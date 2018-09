Angelo di Lieto un’eccellenza minorese nel campo della pizza

Angelo Di Lieto un minorese nel mondo che persegue l’obiettivo dell’alta professionalità sostenuta da una

passione infinita nel campo della ristorazione e della pizza. Con la moglie Erica D’Amato e il cognato , chef

di rango, Danilo D’Amato gestisce il locale La Fenice in Belluno diventato oramai in tutta la provincia, e non

solo, il simbolo della cucina buona e genuina. Umiltà e generosità contrassegnano il suo carattere e queste

virtù sono state la sua vera forza. Svariate le partecipazioni a incontri e meeting internazionali sulla pizza,

Angelo è un vero cultore e scienziato della pizza! Proprio ieri ha è portato “ La nuvola” ultima leccornia

prodotta dalla sua ricerca alla tappa In the Kitchen tour di CHIC-Charming Italian Chef. In collaborazione con

Massimo Sangrigoli, “ La Nuvola” ha preso sapori unici e contrastanti, ottenendo anche i complimenti del

maestro Gabriele Bonci: stracciatella di bufala, violino di pecora, formaggio semi stagionato di pecora e

miele di acacia: un vero trionfo di sapori. Angelo rappresenta per la sua Minori, che porta sempre nel cuore,

un grande ambasciatore di gusto e di bellezza. Nel suo ristorante si ammirano ovunque dipinti con le

spettacolari vedute della costiera a testimonianza che chi parte ama ancora di più la sua terra e le rende

omaggio ogni giorno, con una promozione d’immagine, alimentata solo dal sentimento vero e sincero!

Bravo Angelo!