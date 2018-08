Piano di Sorrento. Ci lascia Antonino Gargiulo, ex Maresciallo dei Vigili Urbani

Dopo una vita dedicata al lavoro ed alla famiglia è volata in cielo l’anima di Antonino Gargiulo, ex Maresciallo dei Vigili Urbani di Piano di Sorrento. Aveva 87 anni e lascia nel dolore la moglie Maria ed i figli Angela, Agnese, Michelina, Luigi ed Amedeo. Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinto in Via delle Acacie 22, domani 22 agosto alle ore 9.30 per la Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Galatea in Mortora. La redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianze alla famiglia.