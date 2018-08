Castellammare: Cantieri sulla Statale, al via il lavori per 11 settembre | Senso alternato e no ai tir

Posticipare i lavori, alla luce pure della psicosi dovuta alla tragedia di Genova, può diventare sia una sorta di boomerang sia un nuovo motivo di immotivato allarmismo. Per completare l’attività ordinaria di manutenzione del viadotto San Marco di Castellammare di Stabia, quindi, l’Anas vuole riaprire i cantieri l’undici settembre così come già preannunciato in piena estate nel corso di un summit con i sindaci della penisola sorrentina e i funzionari della Prefettura di Napoli.

Il piano traffico

Dallo scorso 22 agosto, in tal senso, resta senza una risposta anche una lettera a firma del primo cittadino di Sorrento Giuseppe Cuomo. Chi procederà verso Sorrento, arrivando direttamente dai caselli autostradali, dovrà invece proseguire lungo l’ex variante della Statale Agerolina raggiungendo viale Europa. Anas intende valutare la possibilità di attuare il senso unico alternato. Modi, tempi, orari e prescrizioni dovranno essere stabilite evidentemente assieme a Prefettura e Comuni.

L’Anas intende comunque concedere delle finestre. «Bisogna incontrarsi» E’ comunque in prima linea pure il primo cittadino di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli che tuonò contro Anas che in un primo momento tentò di aprire i cantieri a luglio. Si attende quindi un invito della prefettura proprio mentre sui social continuano le tensioni.

5 CHILOMETRI

Il viadotto San Marco di Castellammare di Stabia è lungo cinque chilometri e collega la Statale 145 ai caselli autostradali.

7,5 TONNELLATE

I veicoli superiori a queste dimensioni non potranno circolare lungo il viadotto anche quando ci sarà il senso unico alternato.

L’ALTRO PONTE

Lesioni e degrado, è psicosi per il ponte delle Terme stabiesi. Il ponte è situato sul percorso alternativo della Statale 145.