Campo Scuola “INSIEME PER LA LEGALITÀ ”

Amalfi . Ha avuto inizio oggi a Pogerola in Campo Scuola “INSIEME PER LA LEGALITÀ “, 20 ragazzi travi 10 ed i 16 anni, parteciperanno per 4 giorni, ad attività teoriche – operative riguardanti la Tutela dell’ambiente, l’ alimentazione, incontreranno le forze dell’ordine, per acquisire la consapevolezza di poter essere “attori protagonisti” della propria e dell’altrui esistenza, nel pieno rispetto delle regole e del prossimo.

Stamattina il Raduno presso Il Campetto di Pogerola, grazie a Don Luigi De Martino , con un momento di preghiera ed un primo excursus sul rispetto delle regole, l’antincendio boschivo e prove delle attrezzature AIB, Il trasferimento in sede per il pranzo in attesa del Dott. Torre Giovanni che affronterà il tema “Ambiente …È Alimentazione”.

Secondo Giorno, passeggiata presso “la Selva” di Valle delle Ferriere, argomenti “Rischio idrogeologico, raccolta differenziata, L’ambiente il nostro futuro”, Vice Sindaco Dott. Matteo Bottone e Dott. Nicola Carrano (C. O.C Amalfi )

terza giornata: mattina Pronto Soccorso, la chiamata d’emergenza, manovre salvavita Staff Formazione Millenium, Pomeriggio: Incontro con i Carabinieri Di Amalfi, Com. Radiomobile Matteo Cecini.

Sabato mattina, Polizia di Stato, sicurezza stradale, prove ptmratiche in bici, e festa finale!

Creare la coscienza civile nelle nuove generazioni, attraverso il rispetto delle leggi e delle Istituzioni! IL MONDO AL POSITIVO!