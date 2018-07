Minori . Mormile entra nel consiglio Provinciale di Salerno. Che c’è dietro? Fulvio Mormile consigliere comunale di minoranza entrerà nel consiglio provinciale per surroga di Domenico Di Giorgio , che non è oiù consigliere del comune di Montecorvino Pugliano

Un ente inutile, come abbiamo detto più volte noi di Positanonews, e lo ha dimostrato per come gestisce le scuole e le strade sia in Costiera amalfitana che nel Cilento dove abbiamo anche seguito quello che succedeva quando c’era Vassallo il compianto sindaco di Pollica, che Positanonews ha più volte intervistato e visitato.

Da Amalfi a Positano, per non parlare della Ravello – Tramonti, i problemi sono legati alle strade. In Campania come in tutta Italia le province non sono più votate dal popolo ma dalla classe politica che non rappresenta che se stessa.

Facciamo gli auguri a Mormile, che sarà capogruppo di Forza Italia, auspicando che le province scompaiano per sempre dalla faccia delle nostre istituzioni.

Facendo gli auguri a Fulvio Mormile per questa carica, che speriamo usi per fare denunce a raffica, cosa c’è dietro?

Intanto la legittima aspirazione a uno spazio politico per chi si è impegnato in questo settore, ma anche per le elezioni a Minori.

L’anno prossimo si ripeterà la sfida Reale – Mormile , con il sindaco in carica che cercherà la scalata per la terza volta consecutiva?

Staremo a vedere..

Fate cose buone in Provincia e fatele fare a chi , o per ignavia, incapacità o mancanza di fondi, è responsabile di questi disastri quotidiani.

Noi di Positanonews siamo abituati a dare il pane al pane e il vino al vino..

Chi sbaglia con i cittadini, sbaglia anche con noi. E la Provincia sinora non ha eccelso , non per la parte politica che la occupa ora, ma da sempre, da destra a sinistra, le province sono state enti più che inutili addirittura dannosi, visto che rallentano anche le soluzioni ai problemi..

Confidiamo in Fulvio, giovane e impegnato politico, nella sua determinazione e incisività, anche se è solo, e la Costiera, come sempre, divisa..