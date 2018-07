Capri turista ubrico aggredisce il personale dell’ospedale “Capilupi”

CAPRI. Personale medico aggredito al pronto soccorso dell’ospedale “Capilupi” di Capri. La scorsa notte un giovane di nazionalità ungherese, che si trova sull’isola con un amico connazionale, è stato portato al presidio da un’ambulanza del 118 che lo aveva raccolto in strada in stato di semi-incoscienza provocato dall’alcool. Il turista ha dato in escandescenze e poi ha aggredito il personale in servizio presso la struttura.

Il giovane ha cercato di strozzare un infermiere del pronto soccorso per poi scaraventarlo contro il muro, poi ha colpito a pugni e spintoni un medico e un altro infermiere del “Capilupi”. Tutti e tre sono stati costretti alle cure mediche da parte dei loro colleghi.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato di Capri, i quali hanno calmato il giovane e lo hanno portato negli uffici del commissariato insieme all’amico per l’identificazione e per la ricostruzione dei fatti.