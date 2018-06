ANTEPRIMA Si parla di un possibile disperso o ferito sul Sentiero degli Dei. In questi minuti, infatti, a Positano, nei pressi della strada per Montepertuso, un elicottero sta perlustrando l’area in modo insistente. Probabilmente è il velivolo è impegnato in una ricerca di qualche disperso: sono intervenute anche un’ambulanza e la Protezione Civile. Appena avremo ulteriori informazioni vi aggiorneremo..

Ricordiamo che il Sentiero degli Dei, tragitto unico al mondo che tocca i comuni di Agerola, Praiano e Positano, e dal quale è possibile ammirare una vista fantastica, è ancora interdetto in alcune aree. Una situazione che PositanoNews ha spesso denunciato nel corso degli ultimi mesi e che ancora non trova soluzione: i turisti, i visitatori, non si curano affatto dei divieti e attraversano i tratti interdetti anche senza guide autorizzate. Ma anche altri sentieri possono presentare peridoli .

AGGIORNAMENTI DELLE 18 – Stando a quando si apprende il turista sarebbe caduto dopo il Sentiero degli Dei nel territorio di Vico Equense, sul sentiero delle “Tese” per Santa Maria del Castello, che molti turisti prendono dopo aver percorso il Sentiero . Difficoltà dell’elicottero per il recupero , allertato il soccorso alpino che è riuscita a recuperare una turista tedesca e la sta portando a spalle fino al paese. Foto Fabio Fusco