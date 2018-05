Cava de Tirreni al via il viadotto, da Salerno a Nocera si eviterà il centro

Cava de’ Tirreni. Sprint finale per il completamento del sottovia veicolare, un’opera attesa da decenni. Lunedì prossimo cominceranno i lavori di ultimazione del tunnel che sbuca all’altezza dell’intersezione con via Pasquale Atenolfi. In pratica, dopo la posa in opera del tappeto di asfalto, si procederà con le opere di rifinitura e installazione della segnaletica verticale ed orizzontale. Da Palazzo di Città fanno sapere che l’apertura al transito del sottovia veicolare avverrà non prima di tre mesi.

Da settembre, quindi, chi proviene da Salerno ed è diretto verso Nocera, dopo aver imboccato il viadotto all’altezza della Tengana potrà usufruire del tunnel sbucando nei pressi dell’incrocio con via Atenolfi. In questo modo si cercherà di decongestionare ulteriormente il traffico in corso principe Amedeo. Obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di proseguire l’opera almeno fino a via Arti e Mestieri bypassando la stazione ferroviaria. Su questo fronte nelle scorse settimane c’è stato un incontro in Regione per un finanziamento di circa 8 milioni di euro. Dopo l’apertura del sottovia, si procederà con l’avvio dei lavori per il completamento del parcheggio interrato e successivamente con il boulevard.

Intanto, sempre per quanto riguarda la viabilità, con l’accordo quadro stipulato dall’amministrazione comunale, sono stati stanziati 315mila euro (oltre iva) per l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale, di aree e spazi pubblici, per sopperire alle situazioni di criticità di dissesti stradali sul territorio comunale.

Buone notizie in serata sono giunte anche per quanto riguarda la scuola di Santa Lucia. Il Consiglio di Stato, riunitosi ieri in camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, ha confermato la sospensiva dell’ordinanza del Tar che aveva dato ragione alla ditta seconda classificata. I lavori, quindi potranno procedere regolarmente. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai lavori pubblici, Nunzio Senatore. Valentino Di Domenico Il Mattino