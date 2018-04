Dalla Costiera Amalfitana ai successi internazionali: Giuseppe Mario Amendola è di nuovo il pizzaiolo più veloce del mondo

Un altro grande successo per Giuseppe Mario Amendola. Il pizzaiolo, infatti, è diventato nuovamente il più veloce al mondo della sua categoria. Giuseppe si è aggiudicato il premio durante il Campionato Mondiale della Pizza che si è svolto a Parma dal 9 all’11 aprile.

Nato a Castellammare di Stabia, ma amalfitano di adozione in quanto vi ha vissuto diversi anni da piccolo, Giuseppe si è confermato di nuovo come pizzaiolo più veloce dopo essere stato aver vinto lo stesso premio nel 2013, quando aveva impiegato soli 36 secondi per stendere quattro panetti. Questa volta ha impiegato 57,25 secondi per stendere cinque panetti.

Complimenti!