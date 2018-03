Sorrento, salvo il centro di igiene mentale: impegno dei sindaci nel ristrutturare locale esistente o trovarne uno nuovo

Il centro di igiene mentale di Sorrento è salvo. I sindaci della Penisola sorrentina si sono incontrati nella giornata di ieri per cercare di trovare una volta per tutte una soluzione concreta, efficace e celere per far sì che questo servizio non venga a mancare sul territorio.

L’incontro con la direttrice generale dell’Asl Antonietta Costantini ha dimostrato l’impegno da parte di tutti a venire incontro alle esigenze dei pazienti: si è deciso ufficialmente che si procederà o ristrutturando completamente il locale di via del Mare dove attualmente viene ospitato il centro, oppure trovando celermente un nuovo locale da utilizzare. Fatto sta che il passo più grande è stato fatto: il Centro di igiene mentale è salvo.

D’altronde tutti i sindaci in coro avevano manifestato la loro posizione. Dal primo cittadino di Vico Equense, Andrea Buonocore, che si era così espresso in merito: “Non chiuderemo le porte in faccia ai malati e ci opporremo a qualunque ipotesi di chiusura”, passando per il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli “La chiusura del Centro di Igiene Mentale di Via del Mare è una emergenza sociale che dobbiamo a tutti i costi scongiurare”.