Sorrento Continuano i lavori sul corso Italia lavori che stanno cominciando a fare esasperare molti commercianti che segnalano le difficoltà a positanonews Addirittura qualcuno ci riferisce che non è più in grado di pagare l’affitto e Qualcuno addirittura rischia lo sfratto Ma è una situazione difficile è la stessa ditta parlato sta facendo il possibile da quello che abbiamo visto questa mattina opo le incessanti piogge dei giorni scorsi, non finiscono le difficolta dei lavori al corso, ieri mattina ci sono stati nuovi ritrovamenti archeologici, questa volta non sono tombe, ma veri e proprie murature intonacate, si suppone anche affrescate. Insomma Il problema è che Sorrento è piena di risorse archeologiche o antiche che non possono che far rallentare i lavori tanto che sicuramente anche le processioni della settimana Santa prima di Pasqua non avranno lo stesso percorso e saranno deviate probabilmente in via della Pietà che era poi L’Antico percorso delle processioni