Scafati pugnala il marito al volto dopo una lite In pieno centro dopo una violenta lite familiare per motivi, si presume, di gelosia. L’uomo, sulla cinquantina, è rimasto ferito in modo serio al volto dalle forbici che la donna ha usato per “lasciargli un segno”.

La donna, intorno alle 21.30, ha afferrato un paio di forbici, scagliandosi contro il marito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che l’ha trasportato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore.

Qui i sanitari gli hanno riscontrato ferite al viso. Fortunatamente nulla di grave. L’uomo non è in pericolo di vita. Intanto sul caso indagano le forze dell’ordine di Salerno.