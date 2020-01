Da Agerola ad Udine: Aniello Giannello e la tradizione del presepe al Bar Da Vinci

Un po’ di tradizione napoletana ad Udine. Aniello Giannello, originario di Agerola ma trapiantato in Friuli, continua a coltivare una sua grande passione, quella per il presepe. E lo fa proprio al bar di sua proprietà: la sua opera, che è di dimensioni rilevanti, attira ogni anno tanti curiosi che cercano un po’ di tradizione campana. Piace davvero a tutti e noi non possiamo fare altro che fare i nostri complementi ad Aniello!