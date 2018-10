SORRENTO. EVENTO ARTISTICO “DRITTO AL CUORE” A FAVORE DI AMATRICE

GIGIONE MARESCA EVENTI – SORRENTO

CARLA AGRILLO – PRO AMATRICE

COMUNICATO STAMPA

EVENTO ARTISTICO

“DRITTO AL CUORE”

PRO AMATRICE

Con spirito di solidarietà, in qualità di addetto stampa ho il piacere di informarti di nuove e importanti iniziative culturali per il sociale.

Ti porto a conoscenza che mercoledì 10 ottobre 2018 dalle ore 19.00 , presso il “Teatro S.Antonino di Sorrento”, è stata organizzata una serata musicale e giornalistica per sostenere l’associazione “CDAF” rappresentata dal presidente Sonia Mascioli, architetto di Amatrice. Una iniziativa amichevole per raccogliere fondi e costruire ad Amatrice la CASA DELLE DONNE.Il progetto ha come obiettivo sociale l’inserimento nel lavoro , l’integrazione sociale e aiuto a donne in difficoltà dopo il tragico terremoto in quel territorio della provincia di Rieti.

Sono grato della tua gentile attenzione e partecipazione di solidarietà civile.

Coordinamento e promotrice

iniziativa artistica

Carla Agrillo

3393174794

Ufficio Stampa

Gigi Maresca

3383961840

Con la Regia di Eleonora Di Maio

ON BROADWAY

Scuola professionale di musical teatro e danza in Sorrento con la direzione artistica di Eleonora Di Maio.

“DRITTO AL CUORE”

MEDIA PARTNER

MDA SET COMUNICATION

Lina & Mike De Angelis

POSITANO NEWS

Redazione, Corso Italia, 371,

80063 Piano di Sorrento

CON NOI

GLI AMICI DI AMATRICE

“CASA DELLE DONNE”

Per informazioni

INDIRIZZO EMAIL:

Conto Corrente per Donazioni

Intestato alla:

Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni.

IT47N0200839101000104594279

codice BIC Swift UNCRITM148X

Conto Corrente per iscrizioni

Intestato alla:

Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni

IT69W0200839101000104657678

codice BIC Swift UNCRITM148X

Il DIRETTIVO

Presidente: Sonia Mascioli

Vice Presidente: Assunta Perilli

Tesoriera: Francesca Nardi

Segretaria: Francesca Romana Brunamonte

Consigliera: Samantha Pecci

Consigliera: Simona Paoletti

Consigliera: Federica Di Giacomo

Consigliera: Ines Cenfi

Consigliera: Marina Gentile