Premiato archeologo tunisino per contributo progresso Paese

A Mohamed Hassine Fantar al convegno ‘L’Africa Romana’

TUNISI, 4 DIC – Sarà consegnato al professor tunisino Mohamed Hassine Fantar il premio internazionale di archeologia ‘Amedeo Maiuri’, promosso dall’Amministrazione comunale di Pompei, e intitolato all’illustre archeologo che per anni ha ricoperto il ruolo di direttore della Soprintendenza Archeologica di Pompei. Il premio costituisce un riconoscimento alla carriera a quanti, durante la loro attività professionale di esploratori della storia, si siano distinti e prodigati nella divulgazione archeologica e nell’indagine scientifica, contribuendo in tal modo al progresso del loro Paese.

Il professor Fantar, si legge in una nota, è stato scelto per la “sua instancabile attività di ricerca, gestione e divulgazione del patrimonio archeologico della Tunisia” che ne hanno fatto “il candidato perfettamente aderente allo spirito del premio”. Il riconoscimento sarà assegnato dall’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, durante il XXI convegno internazionale ‘L’Africa Romana’ che dal 7 al 9 dicembre presso l’Hotel Africa di Tunisi, vedrà esperti di tutto il mondo occupati ad esplorare tutte le differenti declinazioni dell’epigrafia, dalla nozione di epigrafia, all’analisi di casi studio, dall’epigrafia giuridica a quella religiosa, attraverso conferenze di figure accademiche di spicco dalle maggiori Università europee e tunisine. Sarà presente, tra gli altri, il ministro tunisino degli Affari Culturali, Mohamed Zine El Abidine. (ANSAmed).