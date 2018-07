Positano Teatro Festival stasera 30 luglio alla Garitta spettacolo per grandi e piccini “Dov’è finito il Principe Azzurro?”

Lunedì 30 luglio, alle 20,30, la serata dedicata ai bambini, con quello che è diventato un appuntamento fisso per il Festival, che vede il meraviglioso scorcio della località La Garitta ospitare il poetico, coinvolgente e divertente spettacolo per grandi e piccini Dov’è finito il Principe Azzurro? portato in scena dal gruppo del Teatro del Baule.

Biancaneve, Cenerentola, la bella Addormentata, ma anche Lucilla, Sofia Giovanna.. Tutte aspettano il loro principe azzurro, e, come in tutte le fiabe che si rispettino, prima o poi il principe azzurro arriva, ma ne è uno solo e di principesse ad aspettarlo ce ne sono troppe. Come farà il loro principe azzurro a destreggiarsi tra le scelte?

Uno spettacolo interattivo e divertente che sovverte la visione tradizionali di principi e principesse. Il pubblico si ritrova immerso in un’insalata di favole che scombinerà tutte le aspettative e farà ridere tutti, grandi e piccini.

IL PROGRAMMA