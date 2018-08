Musica. Concerto di Lucia Di Sapio a Sorrento Sabato 4 agosto, ore 21.15, Chiostro di San Francesco, ingresso libero

Sabato 4 agosto, alle ore 21.15, presso il chiostro di San Francesco a Sorrento (ingresso libero), nell’ambito della rassegna Sorrento Classica, diretta da Paolo Scibilia., appuntamento con Lucia Di Sapio, titolare della cattedra di Arpa del Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli.

L’evento rientra nel cartellone di Sorrento Incontra, il calendario di appuntamenti, con la direzione artistica di Mvula Sungani, promosso dal Comune di Sorrento in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la Federalberghi Penisola Sorrentina.

La rassegna è il contenitore unico degli eventi sostenuti dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Cuomo, e coordinati dal dirigente del Settore Cultura, Antonino Giammarino, in partnership con importanti istituzioni nazionali ed internazionali come la fondazione Ilica, il Calandra Italian American Institute, la City University of New York e la Campania Music Commission.

Info 0818074033.