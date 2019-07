Conferenza stampa del “Coordinamento Civico per Cava” – Mercoledì 17 luglio 2019 ore 11:00 – Sala Giunta (Palazzo di Città).

Il “Coordinamento Civico per Cava” ha indetto la conferenza stampa in oggetto per informare i cittadini cavesi rispetto alle modalità con cui la Giunta

Servalli, ricorrendo ad una “irrituale” procedura per la redazione del PUC – risoltasi quasi completamente nelle inaccessibili stanze dell’Assessorato – ha

inteso avocare a sé competenze e prerogative, funzionali alla redazione ed adozione del nuovo strumento urbanistico, che appartenevano, invece, al Consiglio Comunale.

È doveroso, inoltre, informare la comunità cavese che le scelte effettuate, applicate ai contenuti di questa sorta di “mezzo Piano”, pongono, di fatto, Cava

de’ Tirreni alla mercé della Provincia e del Consorzio ASI di Salerno (e, dunque, dei collegati “poteri forti”), assegnando, in pratica, a questi due enti

sovraordinati le prerogative per la pianificazione pressoché totale di più della metà del nostro territorio di fondovalle: tanto in ragione di gravissime decisioni,

assunte e scientificamente attuate nel tempo – a danno della città e delle sue future generazioni – dal sodalizio “De Luca – Servalli”.