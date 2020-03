Guida al broker eToro: miglior intermediario nel 2020?

eToro è uno dei broker maggiormente utilizzati da traders in tutto il mondo, ma i neofiti potrebbero chiedersi se si tratta di una piattaforma conveniente o è solo l’ennesima truffa.

Come dimostrano le opinioni presenti sul Web, eToro è un broker affidabile, serio e che lavora per garantire ai propri utenti servizi efficienti e ben funzionanti.

In più, come è riscontrabile nella recensione ufficiale su eToro, è una piattaforma scelta sia da traders esperti che novizi nel settore. L’articolo proporrà, nel dettaglio, un’analisi della piattaforma e dei servizi che mette a disposizione dei propri utenti per porre fine ai diversi dubbi che attanagliano i traders prima di selezionare una piattaforma di trading online CFD.

eToro: regolamentazioni della piattaforma

Il requisito fondamentale da verificare per evitare truffe riguarda le certificazioni rilasciate da parte di enti sorti per tutelare i traders e i loro interessi.

Il broker eToroopera in maniera del tutto legale, in quanto rispetta le normative imposte dalla CySEC, dalla FCA e ASIC.

Dunque, da questo punto di vista i traders possono tranquillizzarsi: è una piattaforma seria e per ulteriori informazioni al riguardo, basterà consultare i siti web degli organi di controllo citati.

La società gode ormai di una certa fama, poiché opera già dal 2007, e le diverse collaborazioni nonché l’esplicita menzione alle sedi presenti in diversi paesi, sono un’ulteriore conferma della trasparenza del broker eToro.

eToro: funzionamento della piattaforma

Come ogni piattaforma di trading online CFD ritenuta valida, eToro consta di numerose caratteristiche che ne hanno sancito la fama in tutto il mondo.

Prima di tutto, offre un’interfaccia chiara ed intuitiva, utile per garantire anche ai meno esperti la possibilità di cimentarsi nel mondo del trading online. In più, consente di usufruire di una modalità demo gratuita, in cui è il broker stesso a fornire del credito virtuale da utilizzare su mercati aggiornati per simulare operazioni reali.

eToro è una piattaforma multi asset che consente una diversificazione del proprio wallet, così che ognuno possa attuare una strategia per ridurre le probabilità di rischio (sempre presenti).

Social trading e Copy trading

Le due funzioni principali che rendono la piattaforma eToro una delle migliori attualmente in circolazione sono il Social e il Copy Trading.

In termini semplici, gli utenti hanno l’opportunità di interagire tra loro e scambiarsi utili consigli di mercato, proponendosi come un vero e proprio social network.

Inoltre, i meno esperti possono iniziare come copy traders. In termini semplici, eToro consente di seguire i traders già affermati e replicare le loro operazioni direttamente sul proprio profilo. Si tratta di una possibilità vantaggiosa per ottenere risultati sin da subito ed imparare osservando le strategie applicate dai più esperti.

La piattaforma limita i probabili rischi consentendo un investimento massimo del 40% su ogni investitore.

eToro consente di visionare il profilo degli investitori da seguire, fornendo i dati storici dei loro rendimenti, così da velocizzare e semplificare la scelta di quelli che più si avvicinano ai propri obiettivi di trading.

Naturalmente, non è una soluzione infallibile per ottenere risultati grazie agli altri, ma pare sia un ottimo escamotage per iniziare ad avviarsi verso un’attività di trading professionale e seria.

eToro: opinioni della community online

eToro è una piattaforma che ha raggiunto il successo attuale grazie alla proposta di un network legato all’interazione tra gli utenti stessi, ma anche grazie alla diversità dei prodotti e dei mercati su cui poter puntare.

Dunque, è il network adatto per traders che puntano ad una studiata diversificazione del proprio wallet. Probabilmente è meno adatto a coloro che partono da zero e vogliono dedicarsi a pochi asset per volta, così da iniziare facendo un trading consapevole.

In linea generale, si può concludere che la piattaforma è ricca di strumenti e funzioni da poter sfruttare gratuitamente a proprio servizio. Ogni trader potrà decidere se il network proposto da eToro è adatto è meno a soddisfare le proprie esigenze usufruendo del conto demo, illimitato e gratuito, che non necessita per forza un’iscrizione a quello reale.