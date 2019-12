Campania: da oggi morte all’acaro!!!

Finalmente l’acaro ha i giorni contati! E’ nato, infatti, un servizio di igienizzazione firmato “Splendido Splendente” che permetterà di vincere la battaglia contro alcuni dei nemici quotidiani dell’uomo più agguerriti: gli acari.

Per chi non lo sapesse, gli acari sono animaletti microscopici simili a ragni che trasportano con sé un elevato potere allergizzante. Sono, infatti, i responsabili dell’ allergia alla polvere, l’allergia più diffusa dei paesi occidentali e non solo. Questi possono vivere anche circa 3 mesi e in condizioni favorevoli si riproducono molto facilmente: basti pensare che le femmine possono deporre un uovo al giorno!

Stando ad alcuni studi, un materasso può contenere da 100.000 a 10 milioni di acari all’interno e in un grammo di polvere possono esserci fino a 2.000 acari!

Ecco che interviene “Splendido splendente”. Con il loro sistema di igienizzazione che utilizza apparecchiature Kirby, che rispetta tutte le normative CEE, in soli 15/30 minuti ogni tuo sistema riposo (materassi, cuscini, divani) e di arredamento (tappeti e tende), saranno completamente liberati da ogni acaro in circolazione (attualmente ne esistono 30.000 specie, ampiamente diffuse in tutto il mondo e capaci di adattarsi a qualsiasi clima, ambiente ed habitat).

Il sistema Kirby utilizza la tecnologia aspirazione vibrazionale da un minimo di 30 cm ad una profondità di 60 cm. Tutto il processo di igienizzazione è curato da personale altamente qualificato e fornito dal settore dell’azienda.

Ma non è tutto. L’azienda è la prima del settore a rilasciare il famoso certificato Blockchain.

Si tratta di un sistema per certificare il lavoro eseguito senza l’intervento di terzi. E’ una struttura di dati condivisa, una sorta di registro digitale la cui integrità è garantita dalla crittografia. Grazie alle sue caratteristiche, la blockchain è considerata un’alternativa in termini di sicurezza, affidabilità, trasparenza e costi alle banche dati e ai registri gestiti in maniera centralizzata da autorità riconosciute e regolamentate!

