Tragedia a Pontecagnano Faiano, 24enne perde la vita in un incidente stradale

L’intera comunità di Pontecagnano Faiano nel salernitano è sotto shock per quanto avvenuto intorno all’una della scorsa notte. Due 24enni del posto, mentre erano a bordo di uno scooter, sono finiti improvvisamente fuori strada precipitando in un canale di scolo adiacente la sede viaria.

I due ragazzi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Ma per uno dei 24enni, Francesco D’Arcangelo chiamato da tutti affettuosamente Checco, non c’è stato nulla da fare e le gravi ferite riportate ne hanno causato il decesso. I sanitari del Pronto Soccorso hanno posto in essere le manovre di rianimazione per oltre un’ora nel disperato tentativo di salvargli la vita ma purtroppo non è servito è nulla.

Non destano, invece, preoccupazioni le condizioni cliniche dell’altro ragazzo coinvolto nell’incidente che ha riportato solo una ferita ad un occhio giudicata guaribile in pochi giorni.

I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro anche grazie all’acquisizione delle immagini registrate della telecamere di videosorveglianza presenti in zona.