Vico Equense, l’imprenditore caseario Tommaso De Gennaro nominato “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”

Vico Equense. Domani, giovedì 2 giugno, si terranno in Piazza del Plebiscito a Napoli le manifestazioni celebrative del 76° Anniversario della Fondazione della Repubblica con il conferimento delle nomine a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A ricevere l’onorificenza anche l’imprenditore vicano Tommaso De Gennaro che gestisce il caseificio ereditato dal padre e che è stato iscritto nel registro delle imprese storiche curato da “Unioncamere”, unione delle camere di commercio italiane, nei 4 caseifici più antichi d’Italia. Occupa, a pari merito con una azienda di Torino, il terzo posto per anno di avvio dell’attività ed è l’unico caseificio della Regione Campania iscritto nel registro.

Nel corso del tempo il caseificio ha coniugato la tradizione artigianale, tramandata di padre in figlio, con le moderne tecnologie, offrendo così prodotti genuini e di alta qualità.

L’attenta selezione degli allevatori, il personale qualificato e le tecnologie utilizzate fanno sì che si producano diversi prodotti lattiero-caseari dal gusto inconfondibile e caratteristico come la terra in cui si produce. Tra tutti spicca il Provolone del Monaco Dop.