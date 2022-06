Vico Equense: il 13 giugno tutti uniti per Alfonso, giovane vittima della strada

Lunedì 13 giugno Vico Equense e la Penisola Sorrentina si uniranno in memoria di Alfonso Curto, il giovanissimo che ha perso la vita un mese fa in un tragico incidente in moto. Domani alle ore 18:00 si terrà infatti la celebrazione del Trigesimo presso la Parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni, nel centro di Vico Equense.

Un dolore immenso

Dolore indescrivibile per parenti e amici di Alfonso, che a distanza di un mese dalla tragedia lo ricordano sui social invocando la sua mancanza. Ogni tanto ascolto i tuoi messaggi vocali, mi fa ancora troppo strano passare per la piazza e non trovarti, amico mio… – scrive Jean Claude. Sei andato via e hai lasciato un enorme vuoto dentro noi. Non ci sono parole, amico mio: solo lacrime – scriveva Luigi.

L’incidente

Il 30enne percorreva la strada del mare ieri da Castellammare verso Pozzano quando si è scontrato con un’auto perdendo la vita. A bordo della vettura a quattro ruote c’erano due turisti americani rimasti feriti nell’impatto, che rientravano nell’albergo dopo aver noleggiato l’auto per un giro.