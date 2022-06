Sileri in Penisola Sorrentina per potenziare la rete ospedaliera con il Pnrr.

“La visita del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in penisola sorrentina il prossimo 16 giugno è un fatto positivo. Certamente il potenziamento della rete ospedaliera con le risorse del Pnrr è un’opportunità da cogliere. Ma nel frattempo, auspichiamo dal sottosegretario Sileri e dalla Regione Campania risposte immediate per garantire al meglio l’urgenza emergenza ai cittadini e ai turisti. E’ indispensabile potenziare subito le reti territoriali per le patologie tempo dipendente nell’area costiera, valutando, viste le criticità legate al traffico nella stagione estiva, l’utilizzo dell’elisoccorso con individuazione di un luogo di atterraggio idoneo a servire tutta la costiera. Ed inoltre vanno implementate le postazioni di primo soccorso con medico, lungo tutta la costiera evitando ore di traffico prima di poter raggiungere l’ospedale”.

E’ quanto chiede Carmela Rescigno, consigliere regionale di Fratelli d’Italia della Campania e vice responsabile nazionale Sanità di Fdi.