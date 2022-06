Questa sera a Praiano omaggio al Paganini del contrabbasso: Giovanni Bottesini

Praiano (SA) Questa sera con inizio alle ore 19:00 presso la Chiesa di San Luca si terrà il concerto dal titolo “Virtuosismo e romanticismo nell’opera di Giovanni Bottesini (1821 – 1889)”. L’evento inaugura il programma della rassegna 2022 del “Chambre Music & Jazz Fest”, appuntamento annuale praianese nato con l’obiettivo di divulgare, musica Jazz e da camera a residenti e turisti, italiani e stranieri che scelgono la Costiera per le loro vacanze. La direzione artistica è del M° Carmine Laino, primo contrabbasso del Teatro San Carlo di Napoli, con lui: Giuseppe Carotenuto (violino), Carmine Laino (contrabbasso), Giovanni Stocco (contrabbasso), Vincenzo Bruschi (contrabbasso) e Pierfrancesco Borrelli (pianoforte) valenti musicisti che condurranno gli ospiti in un viaggio suggestivo tra i capisaldi della letteratura bottesiniana. L’elegante Chiesa del Santo patrono di Praiano, Luca Evangelista, è la cornice ideale per lasciarsi rapire dall’arte di Bottesini, personalmente le sue “Notti arabe” o l’opera comica Alì Babà, mi fanno venire in mente gli incontri scontri con i pirati saraceni che questa costa, ahinoi, la razziavano spesso, poi “Graziella” e “Margherita” che seducono come gli amori estivi che si possono vivere tra una gita sul “Sentiero degli Dei” e un tuffo a cala della Gavitella. E che dire della sua “Ero e Leandro” su libretto di Arrigo Boito o delle fantasie ai temi tratti dalle opere di Bellini: Straniera, Beatrice di Tenda, Sonnambula e sui Puritani. Impossibile raccontarvi Giovanni Bottesini in poche parole, personalità straordinaria che coltivò l’amicizia di geni del calibro di Luigi Arditi e Giuseppe Verdi, e fu anche viaggiatore instancabile. Un artista eccellente che rappresenta un inizio colto ed elegante per una kermesse “Chambre Music & Jazz Fest”, tra le più raffinate che può vantare la Costiera Amalfitana. Tutto è pronto dunque per ascoltare “Passione Amorosa”, “Concerto n.2 in Si minore” e “Gran Duo cocertante”, scelte eccellenti del Direttore artistico, per ricordare degnamente Bottesini a Praiano.

Di Luigi De Rosa

Giovanni Paolo Bottesini (1821 – 1889)

Il Programma di questa sera

