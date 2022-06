Praiano: due ori ed un bronzo per Salvatore Laudano nel Campionato Nazionale di nuoto, categoria Esordienti A. “Salvatore Laudano, figlio della nostra terra si distingue a Lignano Sabbiadoro – fa sapere la sindaca di Praiano, in Costiera Amalfitana, Anna Maria Caso -. Campionato Nazionale, categoria Esordienti A. Due gli ori, nei 100 m dorso e nella staffetta 4×50 mista. Ma non basta. Anche un bronzo nei 200 m misti. Strepitoso – scrive in un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

“Praiano è orgogliosa di questo talento che farà sicuramente strada perché ha grinta , determinazione e passione – si congratula la prima cittadina praianese -. Poi, dettaglio non trascurabile, la sua prima piscina è stata la nostra Gavitella, i suoi trampolini i nostri scogli. Lo ricordo bene. Salvatore e l’acqua sono una cosa sola. Ad maiora”.