Positano, in occasione della solennità del patrono San Vito questa mattina sul sagrato della Chiesa Santa Maria Assunta si è ripetuta la tradizionale benedizione dei cani, un evento molto atteso da tutta la cittadinanza.

In tanti i cittadini presenti insieme ai loro amici a quattro zampe che hanno ricevuto la benedizione da Don Adriano, parroco a Piano di Montoro nella Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino, che questa mattina ha celebrato la Santa Messa.

Ma perché la figura di San Vito è legata ai migliori amici dell’uomo? La leggenda racconta che Diocleziano cercò in più modi di ferire e torturare in più modi Vito. Pare infatti che tra le altre cose, gli avesse scagliato contro uno o più cani affetti da rabbia. Ma, invece di essere morso, li guarì associando quindi la sua figura anche all’animale che è per antonomasia il migliore amico dell’uomo, il cane.

