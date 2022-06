Il Volley Meta U17 tra le 8 squadre più forti d’Italia. È iniziato il torneo delle finali per gli U17 del Volley Meta e già i ragazzi di coach Russo escono a punteggio pieno dalle prime tre sfide. Dopo la vittoria per 3-1 con la Lube e il 3-0 contro gli Under della Gioia del Colle, stasera i costieri si sono aggiudicati anche il match con il Kioene Padova per 3-1. E domani ci saranno i quarti!