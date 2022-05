Sorrento, il cavaliere 16enne Salvatore Pollio conquista il campo di Piazza di Siena

Sorrento. Grande soddisfazione per il 16enne Salvatore Pollio che conquista il campo di Piazza di Siena. Il giovane cavaliere porta il nome della sua città sui più grandi campi di equitazione italiani, ricordando sempre il maneggio in cui si allena ovvero il Centro Ippico Sorrento equitazione. Seguito dagli istruttori Michele De Angelis e Anna Giugno si qualifica per la finale nell’ovale di uno degli eventi più importanti della Fise. Il primo giorno di gare entra nella top 10 della classifica, il secondo sale sul secondo gradino del podio e il terzo giorno, essendo tra i più veloci, si prende l’accesso alla finale.

Quando entra in campo con il suo cavallo dal manto sauro bruciato dal nome Coranan de Couper non c’è nulla da fare, insieme battono tutti i cronometri. Una finale inaspettata dopo il passaggio dalla sua storica pony Rayon du Solei con la quale ha vinto due volte la Coppa Italia a questo nuovo acquisto che ci regalerà grandi emozioni.

Arrivato l’ultimo giorno di gare, Salvatore gareggia nell’ovale di Piazza di Siena, chiude con un percorso netto e con la sua squadra, capitanata da Zorzi, uno dei più grandi cavalieri italiani, sale un’altra volta sui gradini del podio. Si conclude con un terzo posto la sua gara. A questo punto, non ci resta che augurargli buona fortuna per i campionati regionali della settimana prossima.