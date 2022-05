Sorrento, dietro le quinte del Forum Ambrosetti: “Organizzazione molto complessa”

Ecco alcuni retroscena del Forum Ambrosetti a Sorrento, la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo’. Un appuntamento di carattere internazionale promosso dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, in collaborazione con The European House – Ambrosetti. Pianificare l’intera organizzazione del forum Ambrosetti è stato molto complesso – dicono – ma grazie alla famiglia Apreda Acampora che con determinazione e impegno hanno reso possibile che tutto andasse per il meglio. Un grazie particolare va al general manager Dorotea Apreda che con la sua alta formazione ha reso possibile tutto ciò ed in ultimo allo chef Aniello Valestra e Giusy Aversa che hanno deliziato per due giorni dai coffe break alla cena di gala i prestigiosi ospiti che hanno preso parte al forum.