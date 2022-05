Positano, riapertura dei termini per partecipare al servizio Infopoint turistico 2022

Il Comune di Positano lo scorso 16 maggio ha indetto un Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all’affidamento di un incarico di prestazione d’opera professionale occasionale per attività di addetto per servizio Info Point turistico temporaneo.

Al fine di consentire una maggiore partecipazione alle selezione sono stati modificati i requisiti di accesso alla selezione che prevedono l’aver compiuto il 16° anno di età e l’aver conseguito la licenza media inferiore.

Gli Info Point saranno dislocati sul territorio comunale da giugno a settembre 2022.

Il modello, debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere consegnato a mano all’Ufficio Protocollo oppure inviato tramite mail a segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it entro le ore 12:00 del giorno Lunedì 6 Giugno 2022.