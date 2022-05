Positano, avviso pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma di credito d’imposta

Positano. L’Amministrazione Comunale rende noto che è stato diffuso l’Avviso pubblico recante le “modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione del credito d’imposta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126” cosiddetto “Tax Credit Alberghi”.

L’avviso è rivolto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute (da gennaio 2020 a novembre 2021) ed entro il massimo di 200.000 Euro) per interventi di:

– manutenzione straordinaria

– restauro e risanamento conservativo

– ristrutturazione edilizia

– eliminazione delle barriere architettoniche

– incremento dell’efficienza energetica

– adozione di misure antisismiche

– acquisto di mobili e componenti d’arredo

– realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali

– acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12.00 del giorno 9 giugno 2022 alle ore 17.00 del giorno 13 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito web del Ministero del Turismo