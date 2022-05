Piano di Zona Cava Costiera: al via la concertazione territoriale

Piano di Zona S2: al via il 10 e 11 maggio la concertazione territoriale per la programmazione del Piano sociale di Zona Ambito S2 per la seconda e terza annualità – quarto piano sociale regionale e del PNRR

Il Piano di Zona S2 Cava Costiera amalfitana informa che nei giorni 10 ed 11 maggio prossimi nella Sala del Consiglio Comunale del comune di Cava de’ Tirreni, si svolgerà la fase di concertazione territoriale.

Gli incontri sono propedeutici alla presentazione della II e III annualità dei Piani di Zona IV PSR e concomitante presentazione del PNRR, allo scopo di rendere la programmazione più in linea con i bisogni del territorio dell’Ambito Territoriale S2.

Alla fase di concertazione sono invitati a partecipare i soggetti portatori di interesse pubblico: Asl, scuole, imprese sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di formazione, enti di patronato, sindacati ed altri soggetti privati.

La concertazione territoriale si svolgerà secondo il seguente calendario, nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19:

>10 MAGGIO

-9.00 – 11.00 prima infanzia, infanzia, adolescenza, responsabilità familiari e donne in difficoltà;

-11.30 – 13.30 persone anziane, disabili e non autosufficienza

-15.30. – 17.30 povertà ed esclusione sociale

>11 MAGGIO

-11.00 – 13.00incontro con le organizzazioni sindacali