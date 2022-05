Piano di Sorrento, lutto la scomparsa della Prof.ssa Maria Ercolano. Tanti i messaggi di cordoglio

Piano di Sorrento in lutto per la scomparsa della Prof.ssa Maria Ercolano. Amata e benvoluta per il suo carattere gentile e la sua grande dolcezza lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Insegnante presso l’Istituto polispecialistico “San Paolo” di Sorrento dove svolgeva il suo lavoro di docente di sostegno con passione ed amore. Ed è stata proprio la collega Prof.ssa Francesca Romano Felice ad informare con un post la comunità scolastica: «Gentili colleghi e collaboratori, con immenso dispiacere vi informo che la nostra carissima collega, Maria Ercolano, non è più con noi. Dopo circa un mese di ricovero e ripetuti interventi ci ha lasciati definitivamente. Afflitti profondamente, esprimiamo alla famiglia tutto il nostro cordoglio».

E sono tanti i messaggi di cordogli come quello di Titti Morvillo, docente di lettere in pensione: «Ciao Maria, mi sembra impossibile doverti salutare per sempre… ancora non ci credo. Sei stata una delle migliori docenti del “San Paolo” ed io ho avuto la fortuna di lavorarti accanto per alcuni anni. La tua forza, la tua determinazione e professionalità sono stati un esempio concreto per tutti coloro che ti hanno conosciuta , non solo come docente ma anche come persona. Avevi quel qualcosa in più che ti rendeva indispensabile a tutti… famiglia, colleghi, studenti, amici, perfino ai dirigenti scolastici. Mancherai a tantissime persone e quando mi tornerai in mente cercherò di sorridere, come tu facevi sempre anche di fronte alle avversità. Ciao, amica mia».

Scrive Anna Ercolano: «Ciao Prof.ssa! È stato un terribile dispiacere sapere della Vostra scomparsa. Sono lieta di avervi conosciuta di persona e vi sono grata per l’ aiuto che avete dato a mio figlio. Siete stata più di una Professoressa, una zia, una di famiglia. Avete fatto di tutto e io non dimenticherò mai il vostro aiuto, la vostra bontà, la vostra persona così solare, così umana. Non è facile combattere tutti i giorni con “un muro”. Vi ringrazio di tutto, guardatelo sempre anche da lassù perché ha ancora bisogno del vostro sostegno. Buon viaggio Professoressa.! GRAZIE di tutto!».

Ed ancora le parole commosse di Annamaria Brancaccio: «Il nostro cammino professionale non è stato lungo ma intenso. I nostri confronti mi hanno arricchita. Ci ha accomunato il metterci sempre in discussione. Ricordi Maria? “Non si finisce mai di imparare. Il confronto aiuta a chiarirci i dubbi.” Ore intere a confrontarci per il bene dei “nostri ragazzi speciali” e tanto tempo ancora a godere della tua inesauribile energia positiva. Grazie Maria per quello che sei stata e per quello che sarai. Veglia sui tuoi cari e sulle tue amiche».

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio al marito Giovanni Tassiello, alla figlia Annalisa con Nicola, alla mamma, al papà, alla sorella, ai familiari ed agli amici in questo momento di profondo dolore.