Penisola sorrentina, il Presidente della Camera Roberto Fico incontra gli attivisti locali del M5S.

Ospite del Forum “Verso Sud”, che si tiene in questi giorni a Sorrento, il Presidente della Camera , Roberto Fico si è riservato il primo pomeriggio di ieri per incontrare gli attivisti pentastellati della Penisola sorrentina. Dopo aver fatto visita , insieme al Sindaco Giuseppe Tito, agli studenti del Liceo Virgilio Marone a Meta, il Presidente della Camera ha voluto incontrare gli attivisti peninsulari del Movimento 5 Stelle. L’incontro è avvenuto al Panday Cafè al Casale, in una atmosfera molto gioviale , sebbene blindata dalle Forze dell’Ordine.

Oltre al Presidente Fico, hanno partecipato all’incontro alcuni parlamentari del M5S, tra cui Teresa Manzo, Luigi Gallo e Sergio Puglia. A fare gli onori di casa gli esponenti storici del M5S della Penisola sorrentina, Rosario Lotito, Tatiana Di Maio, Domenico Lusciano, Pina Parmentola, Pina Aiello, Fabio Aponte,il dott. Gargiulo Gaetano, Giuliano Greco. Molte le tematiche sul tavolo inerenti l’attività del Movimento 5 Stelle in Penisola sorrentina. Dalla necessità di avere una maggiore presenza sul territorio; dal turismo alle infiltrazioni della malavita organizzata nel tessuto socio economico peninsulare; alle problematiche dei lavoratori stagionali; dalla scuola, alla viabilità, alla questione ambientale. Oltre alla presenza di alcuni esponenti del M5S di Castellammare di Stabia, tra cui il consigliere Francesco Nappi, presenti all’incontro anche il presidente del Wwf Terre del Tirreno, Claudio d’Esposito ed il responsabile VAS (Verdi, Ambiente e società)-Sorrento, reduci dall’ultima battaglia sul Vallone dei Mulini. Un argomento , quest’ultimo, che ha suscitato come già in passato,l’interesse di Roberto Fico che si è voluto aggiornare sugli ultimi sviluppi della vicenda. Un incontro molto costruttivo a cui, secondo Rosario Lotito, visto l’immutato entusiasmo da parte di tanti attivisti, necessita a breve termine un ulteriore confronto per stabilire, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, future strategie sul territorio, come tra l’altro si sta lavorando ai vertici nazionali del Movimento – 14 maggio 2022 – salvatorecaccaviello