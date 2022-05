Nuove assunzioni per il Comune di Positano: le domande fino al 12 maggio. Riportiamo di seguito il post di Su Per Positano:

Nuove assunzioni anche per il Comune di Positano. Il 12 maggio scadono i termini per presentare la domanda e partecipare alla selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per le assunzioni in vari Comuni.

Con la delibera di giunta numero 67 del 04.05.2022, pubblicata all’albo il 05.05.2022, il Comune di Positano il Comune di Positano ha aderito all’Accordo per la gestione associata della formazione di Elenchi di Idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021.

Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza, oltre che per la copertura dei posti che si rendono vacanti a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altri enti.

Con questa delibera, dunque, il Comune di Positano, insieme ad altri comuni, incarica ASMEL di indire e gestire le procedure selettive per l’iscrizione nell’elenco di idonei all’assunzione.

L’Avviso di selezione unica per l’Elenco di idonei alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, SS Concorsi n. 29 del 12 aprile 2022. Le domande potranno essere trasmesse tramite la piattaforma telematica www.asmelab.it con accesso tramite SPID, dal 12 Aprile al 12 Maggio 2022.