Meta, a giugno il Concorso Musicale “Camillo Paturzo” rivolto agli studenti dei Licei ad indirizzo specifico. Ecco come partecipare

Il Comune di Meta – con Delibera n. 62/2022 – promuove la realizzazione del Concorso Musicale intitolato all’illustre compositore “Camillo Paturzo”, apprezzato per la sua poliedricità e capacità di spaziare dalla musica alla poesia.

La manifestazione sarà rivolta a tutti i Licei ad indirizzo Musicale ricadenti all’interno della Città Metropolitana di Napoli ai quali verrà data l’opportunità di far esibire i propri alunni con brani inediti o interpretazioni di storiche arie o canzoni al fine di sensibilizzare gli allievi stessi, i giovani e tutti i cittadini sull’importante tema della ripresa dei propri spazi, del proprio quotidiano e della bellezza che ci circonda.

L’evento si svolgerà presso la piazzetta “Scarpati” di Meta nei giorni 01-02- 03 GIUGNO 2022. La direzione artistica del Concorso è stata affidata al consigliere comunale Raffaele Mormile mentre la direzione organizzativa è stata affidata al consigliere comunale Domenico Lusciano ed all’assessore Pasquale Cacace.

Per iscriversi al Concorso basterà compilare il Modulo di adesione previa visione del Regolamento.