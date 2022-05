L’ennesima tragedia della statale sorrentina: i parenti delle vittime manifestano a Roma e Sorrento

Una manifestazione a Roma e anche in altre città italiane: l’appuntamento è previsto per sabato 21 maggio e si pone l’obiettivo di lanciare un’allarme sulle strade che ogni anno continuano a mietere vittime. I parenti delle vittime della strada si riuniranno anche a Sorrento in Piazza Veniero alle 10:30, con la testimonianza di Sonia Fusco ed Erminia Capriglione. Due mamme distrutte dal dolore per la perdita dei loro figli Fernanda Marino e Pietro Villani sulle strade della costiera amalfitana e sorrentina. Con loro anche gli studenti del Liceo Salvemini di Sorrento, che da amici di Fernanda sosterranno la causa. L’iniziativa nasce a pochi giorni dall’addio ad Alfonso Curto, il trentenne di Vico Equense che ha perso la vita lo scorso 13 maggio sulla statale 145 sorrentina. Una strada sulla quale urge intervenire con i metodi più drastici per limitare la velocità e rendere la circolazione più sicura per tutti. Negli ultimi due anni, infatti, la strage stradale non ha accennato a diminuire, né tantomeno a fermarsi, nonostante la grande manifestazione nazionale del 2020. Dalla data della manifestazione ad oggi abbiamo dovuto invece contare ancora oltre 4000 vittime e migliaia di feriti gravi e invalidi permanenti.