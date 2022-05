FEDERICA BUONOCORE A PIANO PER LA STORIA PIU’ DOLCE

Sobrio ed elegante pomeriggio , al Centro Polifunzionale di via Cavottelle, con la giovanissima dottoressa autrice del romanzo La storia più dolce. L’incontro con Federica Buonocore ha dato la stura ad una settimana dedicata alla costa amalfitana, che si concluderà sabato e domenica prossima con la Regata Storica delle Repubbliche Marinare. L’approccio conoscitivo alla città di Atrani stimolato dal coordinatore Lucio Esposito e raccontato dall’interno da Federica Buonocore attraverso il romanzo verità della storia del pasticciotto tipico di Atrani inventato da Matteo Cretella, nonno di Federica e maestro pasticciere, ha incuriosito e non poco le signore dell’UNitre. Ambrogio Coppola, del laboratorio teatrale ha letto alcune pagine del libro, mentre Luigi Russo e Sara Ciocio si sono preoccupati delle riprese video, e trasmissione in diretta sui canali social.

L’identità di un paese anche attraverso l’arte dolciaria, non solo paesaggistica e storica. Sicuramente guarderemo con occhio diverso la città di Atrani, quando andremo per il corteo storico sabato 4 giugno 2022, dopo le parole dette da Federica.