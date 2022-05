Eurovision 2022: vince l’Ucraina della Kalush Orchestra, Italia al sesto posto. È ufficialmente terminata la 66esima edizione dell’Eurovision 2022: ha vinto l’Ucraina della Kalush Orchestra grazie ai 439 punti ottenuti dal televoto che li hanno fatti volare primi in classifica con 631 voti. Una vittoria annunciata, sin dalla prima semifinale, dal primo minuto della 66esima edizione dell’Eurovision. Secondo il Regno Unito. L’Italia con Mahmood e Blanco è sesta.

La serata era iniziata con l’irruzione di un carico da undici via Telegram: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva fatto un deciso endorsement per la Kalush Orchestra, favoritissima per la vittoria: «Molto presto nella finale dell’Eurovision, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra terra. Credo che, alla fine, questa parola sarà “Vittoria”! Europa, vota per la Kalush Orchestra, al n. 12. Sosteniamo i nostri connazionali, sosteniamo l’Ucraina!».

Intanto, per l’ultima serata della kermesse europea si è registrato un nuovo record di ascolti: è stata vista su Rai1, dalle 20.57 all’1.13, da una media di 6.590.000 spettatori, pari al 41,9% di share. Un risultato mai raggiunto in Italia nella storia recente della manifestazione.