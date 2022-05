A Praiano l’incontro pubblico per un Turismo Sostenibile con l’assessore Casucci. Venerdì 6 maggio 2022 a partire dalle ore 10.30, presso il Centro Culturale Andrea Pane di Praiano, in Costiera Amalfitana, si terrà un incontro pubblico per il Turismo Sostenibile, una sfida possibile per la valorizzazione dell’offerta turistica in Costa d’Amalfi.

Interverrà l’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci.

Modererà l’incontro Emiliano Amato, direttore responsabile de “Il Quotidiano della Costiera

Si invia la cittadinanza a prendere parte all’incontro.