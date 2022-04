Maiori, riceviamo e pubblichiamo: l’amianto abbandonato

Riceviamo e pubblichiamo un commento relativo all’abbandono di amianto avvenuto a Maiori, che – in base a quanto sostenuto nel messaggio pervenutoci – pare sia stato abbandonato in località Demanio. Riportiamo integralmente il messaggio di un lettore, che ha anche allegato foto e video: Riguardo al servizi da voi fatto sulla discarica di amianto è perfettamente vero. Ma fate attenzione a chi vi da le notizie perché sono proprio quelli che trasgrediscono. E poi le la località non è Trapuloco, ma è il Demanio. Proprio dove esercita attività il signor Mammato. Per ulteriori informazioni sono disposto ad un intervista in località Demanio. Io sono il signor Natella Saverio.