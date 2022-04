La città di Sorrento piena come non si vedeva da anni, inizia alla grande la stagione turistica

Inizia alla grande la stagione turistica nella città di Sorrento, una delle mete più ambite per la bellezza dei suoi paesaggi che la rendono sicuramente uno dei luoghi più belli al mondo. Dopo due anni di sofferenza a causa della pandemia ora la città rinasce e già in questo mese di aprile, complici le festività pasquali, Sorrento è stata invasa dai turisti. Il centro storico, con i suoi negozi tipici, resta uno dei percorsi preferiti da chi visita la città ma le offerte sul territorio sono molteplici. Oltre alle bellezze naturali e ad un mare cristallino Sorrento offre ai suoi visitatori anche un itinerario attraverso l’arte grazie alle sue chiese, monumenti e palazzi antichi. Il tutto affiancato da una ricchezza enogastronomica che spazia dai prodotti locali, come l’ottimo limoncello, ai piatti più ricercati in modo da soddisfare tutte le esigenze e le richieste.

La stagione che è appena iniziata segna sicuramente la rinascita di Sorrento e sarà all’insegna della bellezza e dei tanti eventi che il Comune sta predisponendo per allietare il soggiorno dei turisti e dei residenti.