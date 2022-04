Academy Top 5 della settimana

U14 – Fiore Cirillo (ATT): uno degli “abituali” dello spazio top five, autore a questo giro di una tripletta che gli ha garantito a pieno titolo il posto nella nostra rubrica settimanale. Tre reti pesantissime, grazie alle quali i ragazzi di mister Cacace hanno fatto la voce grossa in casa della Victoria Marra battuta per 2-4.

U15 Prov. – Mario Cangiani (ATT): continua il momento positivo per i ragazzi di mister Borchiellini, vittoriosi con un sonoro 4-1 in casa contro la Virtus Junior Napoli. Le due fantastiche reti di Mario hanno contribuito enormemente ad una vittoria dal sapore dolcissimo.

U15 Reg. – Morgan Apicella (DIF): prepotente l’1-3 con cui Morgan ed i suoi si sono imposti sul campo della Arpino Soccer. Prova di grande calma, ordine e personalità la sua: doti a dir poco fondamentali per il ruolo che ricopre, e che ha saputo sfoggiare al meglio in quest’occasione così come – a dire il vero – in molte altre uscite stagionali. Mister Amato sarà certamente felice di poter fare affidamento su elementi come lui.

U16 – Riposo

U17 – Mattia Esposito (DIF): ottimo pareggio fuori casa, con la Puteolana che è senza dubbio tra le formazioni più organizzate del girone. Grande partita difensivamente la sua, condita anche dalla rete che ha evitato la sconfitta ad i suoi e che è stata la meritata ciliegina a coronare una bellissima prestazione. Bravo, Mattia!