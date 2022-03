Un’Italia da incubo è fuori dai Mondiali. C’è rammarico e indignazione da parte dei tanti italiani allo stadio Barbera di Palermo e per quelli che la partita l’hanno vista in TV questa sera. l’Italia, battuta dalla Macedonia per 1-0, è fuori dai Mondiali 2022. Neanche nei peggiori incubi dei tifosi era previsto un epilogo del genere, soprattutto pensando che la Nazionale è la stessa che l’anno scorso ha vinto gli Europei. Mancini aveva annunciato che la squadra aveva avuto poco tempo per preparare la gara, ma pensare che non avrebbe fatto neanche un tiro in porta e che non avrebbe creato occasioni non era in nessun programma. Eppure è successo. Ora è tempo di riflessioni: puntare sull’investimento del settore giovanile italiano, è tempo di capire che l’esterofilia non è sempre un bene, forse non lo è mai e, soprattutto, è tempo di ridare una dignità a quella maglia azzurra il più presto possibile!