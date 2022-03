Trionfa il Sorrento: allo stadio Italia è 1 a 0 contro il Molfetta. Dopo una prima fase iniziale di studio, all’11’ ci prova Ripa, ma si conclude con un nulla di fatto; al 20′ invece la Monica non sbaglia e, approfittando di un contropiede, insacca nella rete. Il Sorrento attacca, il Molfetta è nervoso e al 30′ rimane in 10 grazie all’espulsione di Panebianco, che si avventa su Petito. Nel finale del primo tempo gli ospiti si fanno vedere, ma il numero uno rossonero salva il risultato. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa ad andare in attacco con Rizzo, mentre dalla mezz’ora in poi è assedio pugliese. La partita termina con il risultato di 1 a 0 per il Sorrento. Al termine del match Mister Cioffi commenta: “Oggi è stata una partita difficile, tre punti d’oro che servivano per la nostra classifica, contro una squadra forte. L’unica cosa che mi dispiace è che con un uomo in più potevamo gestire meglio e chiuderla prima, senza soffrire fino alla fine”.