Sorrento: oggi a Casarlano la nuova raccolta degli oli esausti. “Oggi a Casarlano, insieme all’assessorato all’ambiente e Penisola Verde, abbiamo replicato l’iniziativa di raccolta degli oli esausti che il mese scorso si è tenuto in piazza Lauro – ha affermato il presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, sempre impegnato in prima persona per le questioni ambientali -. Qui i cittadini hanno conferito circa 750 litri di olio che sarebbero potuti finire in mare inquinandolo. E con grande piacere noto che l’iniziativa trova la partecipazione di sempre più concittadini. Noi continueremo con queste “sane abitudini “, infatti il prossimo appuntamento sarà per il 24 aprile nella frazione di Priora, coinvolgendo sempre di più le periferie al fine di ottenere una città policentrica che difende l’ambiente ogni giorno”.

Foto 3 di 4